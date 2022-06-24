Из-за дефицита упаковки производители хотят увеличить объем напитков для детей

Российские производители соков просят правительство разрешить им разливать напитки для детей раннего возраста в тару объемом 0,5 литра. Это поможет справиться с недостатком пищевой упаковки, который возник на фоне санкций.

В настоящее время для детей до трех лет сок производится порционно в упаковке по 0,2 литра, 80% которой было импортной, рассказал «Коммерсанту» источник на рынке. При этом ограничения записаны в техническом регламенте Таможенного союза. По словам собеседника издания, мера связана лишь с рекомендациями по порциям, а не с безопасностью продукции.

Увеличение объема упаковки уже было принято для молочного детского питания, но лишь временно, пока послабление большой роли не сыграло. Эксперты считают, что изменения нужно установить на постоянной основе и логично начать с соков как основы детского питания.

В то же время с хранением соков для детей в большой упаковке могут быть нюансы, но продукт точно подойдет для больших семей. Вместе с тем, повышение объема упаковки для покупателей может быть привлекательно и возможным снижением цены.

Москва, Зоя Осколкова

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