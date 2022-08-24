«Кул-кола» и белые упаковки: как стали выглядеть полки магазинов (ФОТО)

Санкции, введенные после начала конфликта на Украине, сказались на облике привычных брендов. Спустя полгода после 24 февраля «Новый День» проверил, как сейчас выглядят полки магазинов.

Первыми о смене дизайна на более блеклый заявили в «Садах Придонья», теперь в новом дизайне появляются соки от «ФрутоНяни», молочка тюменских производителей. Ирбитская молочная продукция в принципе сменила упаковку.

Проблемы с бумагой и реагентами, которые ее отбеливают, привели к появлению «экобумаги» – серенького цвета. Но функции свои она выполняет, да и читать написанное на ней, наверное, даже комфортнее.

После событий полугодовой давности очень многие компании начали заявлять, что свою деятельность в России сворачивают. Еще в марте о своем уходе заявила Coca-Cola, в июне дистрибьютор подтвердил, что больше продавать самую известную мире газировку на территории России не будет. Но не растерялся завод «Очаково» – и выпустил напитки в очень похожей упаковке. Теперь можно купить «Кул-колу», «Стрит» и «Фанси». А еще появился «Фрустайл» от PepsiCo и «Фанки-Манки» российского производителя.

Свернули работу известные сети фастфуда. KFC ушла как компания, но многие рестораны продолжают работать по франшизе. На месте McDonald's сейчас работает «Вкусно и точка» (девизом американской компании было «Весело и вкусно»).

Какие-то компании ушли, не оставив ничего взамен. Например, ТРЦ ищут замену H&M, Ikea, Zara, Pull and Bear, Adidas, Nike, Reebok, Puma, Mothercare. Автолюбителям обещают в ассортименте «китайцев», авто иранского происхождения и отечественные машины без ABS и подушек безопасности.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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