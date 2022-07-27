Киргизия, Турция, рынок: кто займет пустующие площади. Аналитик УПН Анна Мезенцева о будущем торговых центров

В Екатеринбурге простаивает огромное количество площадей в торговых центрах – причем пустуют места, которые раньше занимали якорные резиденты. Бизнес продолжает уходить из России. За счет чего смогут развиваться ТРЦ, кто заменит ушедшие бренды и сможет ли сохранить Екатеринбург репутацию города для шопинга – в интервью с аналитиком Уральской палаты недвижимости Анной Мезенцевой.

– В мае УПН насчитала порядка 17% свободных площадей в торговых центрах, рекордное, кажется, значение. А что происходит сейчас?

– Рекордный объём пустующих площадей – 16,5% от общего объема – фиксировали по итогам первого квартала. Сейчас, по итогам первого полугодия, объём пустующих площадей стал чуть меньше. Это произошло за счёт того, что некоторые магазины, закрывшиеся в первом квартале, с самого начала спецоперации, например, ОБИ, потом произвели некоторые действия с юрлицом, и собственники нашли выход и снова открылись для покупателей. Эти площади не являются пустующими. И теперь объём пустующих площадей держится на уровне 14%, это уже меньше. Но при этом вырос объём вакантных площадей, это площади, которые управляющие компании торговых центров заявляют как свободные. Это произошло из-за того, что по итогам квартала кто-то из международных брендов так и не смог найти выход из ситуации и объявил об окончательном уходе с рынка. За счет этого вакантные площади выросли. В этом и состоит опасность – большая часть вакантных площадей сейчас в суперрегиональных и региональных торговых центрах (это крупные и очень крупные ТЦ с 2-3 якорными резидентами, – прим. ред.), где набор арендаторов уникальный и быстро найти замену даже среди локальных брендов не получится.

– Вы имеете в виду ТЦ типа «Меги», откуда ушла IKEA?

– Да, это «Мега», «Гринвич» и Veer Mall, там был набор уникальных арендаторов и сейчас набор вакантных площадей будет постепенно расти.

– В «Гринвиче» будет открываться фитнес-центр. Насколько реально заполнить пустующие места не торговлей, а альтернативными точками – кафе, спортзалы и т.д.?

– Учитывая, что такие игроки, как «Мега», «Гринвич» и Veer Mall, достаточно сильные, они способны создавать у себя в торговых центрах точки притяжения, эти пространства притягивают давно не только торговыми площадями, но и какими-то активностями, это не всегда шопинг в чистом виде, а именно времяпровождение. Я думаю, если они уже заявили о возможном новом арендаторе и это не торговля в чистом виде, то реализуют без проблем. Вопрос в том, как быстро они это сделают.

– У нас еще остались торговые центры, в которых есть только магазины, без развлекательной составляющей. На них эта ситуация как скажется? Им будет сложнее или попроще, потому что там в основном «стандартный» набор магазинов?

– Да, им будет попроще, потому что сама нарезка площадей поменьше, и любой локальный бренд сможет легко занять место, заменить какого-то ушедшего арендатора. Да, возможно, где-то придется подстроиться под потребителя. Тот же ТЦ «Аида», теперь уже ТЦ «Апельсин», перестраивает всю внутреннюю структуру, на первом этаже там открывается фермерский рынок, как в ТЦ «Гранат». Работать над точками притяжения все равно придется, привлекать покупателя придется, но глобальных проблем с пулом больших площадей у них не будет.

– К нам уже приходят какие-то продавцы из стран, которые раньше не были характерны для торговых центров? Иран, что-то еще с Востока, в общем, от наших новых друзей.

– Ожидаем, что это будут локальные бренды. За последние пять лет у нас очень много новых игроков появилось, я имею в виду одежду, обувь, кто-то, может, из Москвы, Питера к нам придет. Потому что регион располагает к себе. А из других стран ожидаем, возможно, Турцию, Кыргызстан – у них есть что предложить нам, этот рынок для них еще не освоен, я имею в виду, именно в торговых центрах. Казахстан, Корея, азиатские рынки тоже нельзя исключать, возможно, кто-то из них к нам зайдет.

– А чем простаивание площадей обернется для потребителей? Это же деньги, аренда. Цены вырастут еще больше?

– Могу сказать, что арендные ставки для арендаторов поднимать уже некуда, где-то в ТЦ они уже достигли потолка. Потребитель, скорее всего, значимых изменений не увидит, может, только в общих зонах бонусов для потребителей будет чуть меньше. Вероятно, будут экономить на общедоступных местах.

– Что будет происходить с торговыми центрами в городах области?

– По региону точно сказать не могу, мы следим за крупными качественными торговыми центрами. В области совсем локальный чаще всего набор арендаторов, он ограничивается эконом-сегментом: дешевые бытовые товары типа «Галамарта», одежда дешевая по типу «Экономмаркета». Набор арендаторов достаточно посредственный, стандартный, и объем площадей не такой большой, чтоб мы могли оценивать и следить за ними.

– Но Екатеринбург, несмотря на всю эту ситуацию, остается популярным центром шопинга, куда приезжают не только из нашей области, но и из других крупных городов?

– Да, безусловно, так и будет. Вопрос только в том, как быстро крупнейшие торговые центры смогут привыкнуть к этой ситуации, смириться и сменить состав арендаторов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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