Регионы Урала стали лидерами по госпитализациям

Регионы УрФО стали лидерами в стране по госпитализации пациентов с коронавирусом, за исключением Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга. Речь, в частности, идет о Челябинской и Свердловской областях. Там за сутки в больницы попали 46 и 43 пациента с Covid-19 соответственно.

Ранее «Новый День» сообщал, что заболеваемость начала расти. Причем нельзя исключать, что новый штамм «Кентавр» уже есть на Урале – исследования генов в ДНК вируса среди заболевших проводятся выборочно. Достоверно известно, что «Кентавр» уже выявлен в Москве. Этот штамм более устойчив к вакцинам, заболевшие есть среди привитых, однако все они переносят легко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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