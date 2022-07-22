В Свердловской области коллективный иммунитет от коронавируса стремится к нулю

Свердловская область попала в «красную зону» по большинству коронавирусных показателей: в регионе низкий охват тестированием и недостаточный уровень вакцинации. По состоянию на сегодняшний день коллективный иммунитет – 13,2%, всего неделю назад он был на уровне 15,3%. А в начале этого года главный санитарный врач Дмитрий Козловских сообщал о том, что коллективный иммунитет дошел до отметки в 65 %.

Как сообщает федеральный оперштаб, на сегодняшний день в регионе первый компонент поставили 2 млн 944 тысячи человек, привиты вторым компонентом – 2 млн 801 тысяча человек. За неделю впервые привились 6700 человек, вторым компонентом – 4449 человек. Уточнить, почему в Свердловской области падает коллективный иммунитет, «Новому дню» не удалось – ответственные за взаимодействие со СМИ в региональном оперштабе уже более суток не отвечают.

Между тем, в поликлиниках говорят, что после новостей о коронавирусе и штамме «Кентавр» интерес к вакцинации слегка вырос. «Недавно ревакцинировался. Медики сказали, что в последнюю неделю людей стало приходить чуть-чуть больше. Но в коридорах все равно пусто, не сравнить с тем, что было год назад», – рассказал агенству житель Екатеринбурга.

Напомним, регионы УрФО стали лидерами в стране по госпитализации пациентов с коронавирусом, за исключением Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга. Заболеваемость растет, не исключено, что штамм «Кентавр» уже есть на Урале – исследования генов в ДНК вируса среди заболевших проводятся выборочно. Достоверно известно, что «Кентавр» уже выявлен в Москве. Этот штамм более устойчив к вакцинам, заболевшие есть среди привитых, однако все они переносят легко.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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