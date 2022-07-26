Депутаты заксо снова надели маски (ФОТО)

Некоторые депутаты заксобрания Свердловской области снова начали ходить на заседания в масках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», маски надели единороссы Аркадий Чернецкий, Виктор Якимов, Виктор Бабенко, Михаил Зубарев, Михаил Копытов, Вячеслав Вегнер, коммунист Тарас Исаков, депутат от «Новых людей» Владимир Загайнов и другие.

Напомним, на прошлой неделе Свердловская область попала в «красную зону» по большинству коронавирусных показателей: в регионе низкий охват тестированием и недостаточный уровень вакцинации. По состоянию на 22 июля коллективный иммунитет – 13,2%, еще неделю назад он был на уровне 15,3%. А в начале этого года главный санитарный врач Дмитрий Козловских сообщал, что коллективный иммунитет дошел до отметки в 65%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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