Избирком призвал кандидатов в депутаты выдвигаться побыстрее

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко призвала кандидатов в муниципальные думы ускориться с выдвижением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня перед началом заседания облизбиркома Елена Клименко обратилась к присутствующим представителям политических партий, чтобы они поторопили своих кандидатов, так как выдвижение заканчивается уже через два дня, а многие ещё не донесли документы до своих окружных комиссий. Напомним, в этом году в Свердловской области проходит 55 муниципальных выборов. Предстоит заместить более 800 депутатских мандатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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