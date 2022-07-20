Министр заявил, что цены на стройматериалы перестали расти

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков сообщил, что рост цен на строительные материалы прекратился.

«Цены на стройматериалы – это циклическая вещь. В прошлом году было значительное удорожание по позициям металлы и дерево. Но сейчас мы уже видим откат цен, снижается стоимость арматуры, пиломатериалов и изделий из дерева. Идет стабилизация цен. Мы постоянно мониторим ситуацию вместе с федеральными службами. Уверен, будут найдены механизмы, компенсирующие эти проблемы. На сегодняшний день вышли нормативные документы, по которым изменение стоимости стройматериалов учитывается при заключении контрактов на объекты, строящиеся за счет бюджетных средств», – рассказал чиновник на брифинге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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