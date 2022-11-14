На Урале в этом году построили больше жилья, чем в прошлом

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, за первые 10 месяцев 2022 года в Свердловской области было введено в эксплуатацию больше жилых домов, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщает Свердловскстат, в январе-октябре на Среднем Урале было построено 2276,3 тысяч кв. м жилья, тогда как годом раньше – 2087,4 тысячи кв. м. Из этого количества больше половины, 1231 тысяча кв. м, приходится на индивидуальное строительство. Больше всего домов было сдано в августе и сентябре – 338 и 343 тысячи кв. м соответственно.

Как уже сообщал «Новый День», в июле министр строительства Свердловской области Михаил Волков заявил, что рост цен на строительные материалы прекратился. «Цены на стройматериалы – это циклическая вещь. В прошлом году было значительное удорожание по позициям металлы и дерево. Но сейчас мы уже видим откат цен, снижается стоимость арматуры, пиломатериалов и изделий из дерева. Идет стабилизация цен. Мы постоянно мониторим ситуацию вместе с федеральными службами», – рассказал чиновник на брифинге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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