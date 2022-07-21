Бизнес-омбудсмен: предприниматели чаще жалуются на проблемы с арендой, чем на санкции

Уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх поделилась, с какими жалобами чаще всего к ней обращаются бизнесмены. Как оказалось, в этом полугодии в лидерах вовсе не санкции: недовольство куда чаще высказывают из-за проблем с земельными вопросами, арендой, доступом к помещениям. На втором месте – вопросы, связанные с последствиями санкций.

А на третьем месте – проблемы, связанные с взаимодействием с органами прокуратуры, правоохранительными органами и другими силовыми структурами. «С одной стороны это немалое количество обращений, с другой стороны, меня радует, что наконец с первого места эта категория переместилась хотя бы на третье», – прокомментировала Артюх жалобы на силовиков. Она объяснила это более плотной работой с прокуратурой.

На четвертом месте жалобы на налоговую. Здесь в числе проблем – длительные сроки проведения проверок и длительные сроки незавершения этих проверок, предпринимателям надоела волокита от налоговиков.

Что касается проблем с санкциями, то здесь есть несколько поводов для жалоб у бизнеса. Во-первых, это проблемы с кредитами: бизнесу тяжело получить льготные кредиты, плюс из-за роста ключевой ставки кредитные ставки растут, а банки могут пересматривать проценты по уже выданным кредитам. Во-вторых, есть проблемы с исполнением госзаказа – как из-за роста стоимости материалов, так и из-за проблем с логистикой. Были также вопросы, связанные с тем, что не на все виды проверок действуют моратории, да и сразу не было понятно, кого и кто сможет проверять – но теперь, как сказала Артюх, все отрегулировали.

«Новый День» ранее сообщал, что екатеринбургские рестораторы пожаловались в ФАС на поставщика лосося – доступ к зарубежной рыбе перекрыт, закупочные цены на лосось у поставщиков сырья из Мурманска выросли за полгода на 213%. Елена Артюх заметила, что о такой жалобе не слышала, к ней никто не обращался.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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