Кандидаты в губернаторы на четверых потратили 1,4 млн рублей

Четверо кандидатов в губернаторы Свердловской области опубликовали свои первые финансовые отчеты. Источник финансирования у всех кандидатов один и тот же: бюджет родной партии.

Самой щедрой пока оказалась «Справедливая Россия – за правду». На счет ее кандидата Андрея Кузнецова поступил 1 млн 230 тысяч рублей. На втором месте – коммунист Александр Ивачев, ему КПРФ перевела 810 тысяч рублей. «Новый человек» Александр Демин получил от своей партии 210 тысяч, либерал-демократ Александр Каптюг – 191 800 рублей.

Все, кроме Кузнецова, свои средства уже практически потратили. Серьезную брешь в их бюджетах пробило изготовление и сбор подписных листов для прохождения муниципального фильтра. У Каптюга после этой процедуры не осталось на счету ничего; у Демина – 8200 рублей, из которых 4000 он потратил на оплату услуг по договорам. Ивачев направил 546 500 рублей на изготовление АПМ. Андрей Кузнецов пока экономит: у него на счету осталось еще 1 млн 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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