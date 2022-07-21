Площадь пожара на мусорном полигоне достигла 2000 кв.м (ФОТО)

Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов в промзоне Березовского увеличилась до 2000 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на такой площади огонь был локализован. В тушении пожара задействованы 12 единиц спецтехники, 51 человек личного состава.

Тем временем Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что ранее природоохранная прокуратура направляла в суд исковое заявление к администрации Березовского городского округа и ООО «Урал-Сот Плюс» о запрете действий по размещению отходов на бывшем полигоне и возложении обязанности в течение 3 лет рекультивировать его. Суд с прокуратурой согласился. Теперь надзорное ведомство проверит исполнение решения суда.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 13:38 загорелся полигон «Урал-сот» в Березовском. Это несанкционированная свалка, которая не была включена в госреестр мест, куда можно законно свозить твердые бытовые отходы. На место ЧП приехал глава Березовского Евгений Писцов. Он заявил журналистам: «Арендатор разводит руками и говорит: «Я все, что могу, делаю». Но этого недостаточно. Будь моя воля, я бы заварил вход, чтобы здесь вообще никакой хозяйственной деятельности не велось»

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Березовский, Елена Владимирова

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