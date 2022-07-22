На выборах в Свердловской области будут работать не менее 5 тысяч наблюдателей

Политические партии начинают подбор наблюдателей, которые будут работать в единый день голосования 11 сентября. Напомним, что в Свердловской области пройдут выборы губернатора региона, а также местные избирательные кампании в более 50 муниципалитетах.

«Единая Россия» по традиции планирует выставить своего представителя на каждом избирательном участке – это около 2500 человек. «Это будут те же люди, что обычно у нас работают наблюдателями на выборах. Их обучение начнем в конце августа», – рассказали «Новому Дню» в свердловском отделении партии.

Коммунисты тоже заявят на выборы 2500 наблюдателей, чтобы закрыть все избирательные участки в области. Подготовка наблюдателей начнется за пару недель до дня голосования, сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

В «Справедливой России» подбором наблюдателей занимаются муниципальные кандидаты, так что пока точное число неизвестно. «У нас все участки будут под наблюдением, с учетом возможностей членов ТИК и УИК от партии», – отметил депутат Госдумы Андрей Кузнецов.

Пока неясно, как сложится с наблюдателями у ЛДПР. «В настоящий момент ведется подбор кандидатур и составлен план учебы для будущих наблюдателей. Времени еще достаточно. Планируем направить наблюдателей в большинство УИК региона. Более определенную информацию сможем сообщить к середине августа», – сообщил агентству депутат заксо Александр Каптюг.

«Новые люди» готовы выставить на выборы более 1000 наблюдателей. «Мы будем выставлять наблюдение там, где потребуется защищать наши результаты. В каких именно городах – решим позже. У нас есть опыт прошлых выборов. Может за год что-то поменялось, будем смотреть в динамике этой избирательной кампании», – пояснил депутат заксо Рант Агаджанян.

Добавим, что с 2018 года на выборах присутствуют и общественные наблюдатели, которых набирает общественная палата Свердловской области. Ранее сообщалось, что на нынешние губернаторские выборы потребуется пять тысяч общественных наблюдателей. «Для того чтобы набрать такое количество специалистов, общественная палата обратилась к политическим партиям, общественным организациям, профсоюзам, НКО, всем, кто заинтересован, чтобы выборы прошли открыто и честно», – говорилось в сообщении ДИП.

Всего в Свердловской области для проведения выборов 11 сентября организовано 2477 постоянных избирательных участков и 35 временных. С учетом заявленных планов партий и общественной палаты, на каждом избирательном участке будут присутствовать как минимум три наблюдателя.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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