Полиция разогнала торговцев на Плотинке (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские накануне вечером устроили облаву на уличных торговцев на Плотинке. ППСники, кинологи и сотрудники ГИБДД проверили 24 точки, где продаются мороженое, игрушки, кальяны, работают аттракционы «лопни шарик». «Всего по данному факту составлено 11 административных протоколов по статье 14.1 КоАП РФ – Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, также представителями администрации составлено 11 протоколов по статье 10 Закона Свердловской области № 52 – Торговля в не отведенных для этого местах», – прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу. Судя по фото, которые предоставили полицейские, претензии у них возникли также и к уличным музыкантам.

Помимо этого, в центре, в переулке Банковский, полицейские нашли кальянную, где торговали крепким алкоголем без лицензии. Весь товар – семь бутылок – изъяли и отправили на экспертизу. Помещение опечатано.

Добавим, ежегодно центр Екатеринбурга превращается в «Анапу 90-х»: здесь торгуют сладкой ватой, мороженым, катают на пони, фотографируют с совами и т.д. Многих горожан такая атмосфера на Плотинке не устраивает.

Екатеринбург, Марина Иванова

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