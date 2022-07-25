Нарколог рассказал, чем россияне заменят сигареты и нагреватели после ухода Philip Morris

Крупнейший производитель табачной продукции – компания Philip Morris – ищет пути ухода из России. «Мы прилагаем все усилия, чтобы прекратить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала», – заявил Bloomberg международный исполнительный директор Яцек Ольчак, уточнив, что компания покинет рынок к концу года.

По мнению эксперта, производители табака будут стараться остаться в России, но обходными путями. «Сомневаюсь, что компании позволят себе покинуть такой большой рынок, но с точки зрения доступности табака я был бы рад их уходу», – прокомментировал «Новому Дню» главный нарколог Уральского федерального округа, главврач ОНБ Антон Поддубный.

Впрочем, он отметил, что даже если компания покинет Россию, одного этого недостаточно – люди начнут искать альтернативу. «Она появится обязательно, поскольку рынок России приносит хороший доход. Но если поднимутся цены на табачные изделия, постепенно они станут недоступными, то с определенным количеством времени мы увидим, что потребление табака снижается. Люди изначально не будут вовлекаться в эту привычку, а потом и в зависимость», – сказал эксперт.

По словам Поддубного, лишь небольшая часть курильщиков обратится к наркологам, если сейчас из продажи пропадут их привычные марки или они же очень резко подорожают. Одна из альтернатив – одноразовые вейпы. «Я вижу, как происходит замена. Сначала произошла замена на устройства нагрева табака, там хорошо сработали маркетологи – ведь те же компании, выпускающие сигареты, стали производить эти устройства нагрева, преподнося их как менее вредные и даже чуть ли не полезные, т.к. там якобы содержатся витамины. Люди любят новое, красиво упакованное, и так произошла замена. То же происходит с одноразовыми вейпами, в которых содержится никотин, растворенный в пропиленгликоле, глицерине и так далее. Многие курильщики используют эти устройства даже в помещениях, а потом выходят на улицу – и курят обычные сигареты. Спрашиваю: «Зачем?», мне говорят: «Не накуриваюсь». Сейчас это большая проблема еще и потому, что их покупают и подростки, несовершеннолетние. Я не понимаю, как их им продают, потому что эти изделия приравнены к табаку, и их не должно быть в свободном доступе. Но подростки на них подсаживаются, ко мне чуть не каждый день уже обращаются с вопросом, что делать в такой ситуации», – отметил нарколог.

Он добавил, что самым действенным способом будет полный запрет официального оборота табачных изделий.

Отметим, что в России немаленький рынок нелегальных онлайн-продаж табачной продукции и электронных сигарет. По итогам прошлого года его оценили в 5,6 млрд рублей, из которых 2,3 млрд пришлись на электронные сигареты и 1,1 млрд на стики. По прогнозам специалистов Group-IB, тенденция роста незаконного табачного бизнеса продолжится из-за ухода крупных игроков с легального рынка.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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