Нелегальный рынок онлайн-продаж табака в России достиг 5,6 млрд рублей

Аналитики оценили объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в 2021 году в 5,6 млрд рублей. При этом больше половины всего теневого оборота приходится на электронные сигареты (2,3 млрд рублей) и стики (1,1 млрд рублей).

По прогнозам специалистов Group-IB, тенденция роста незаконного табачного бизнеса продолжится из-за ухода крупных игроков с легального рынка. Самый популярный канал для теневых продаж находится в Telegram, там число подписчиков таких онлайн-магазинов превышает 1,4 млн.

В 2020 году эксперты оценивали объемы нелегального интернет-рынка классической табачной продукции и электронных сигарет в 500 млн рублей без учета продаж через соцсети и мессенджеры. В 2021 году произошло бурное развитие торговли именно по этим каналам. Так, через мессенджеры было продано товара на сумму более 3,5 млрд рублей, а на соцсети пришлось 314 млн рублей.

Несмотря на то, что продавать табачные изделия в интернете запрещено, в рунете насчитали более 620 онлайн-ресурсов, где можно свободно купить сигареты, стики и «электронки». Стоит отметить, что год назад таких сайтов было больше, их число снизилось из-за блокировок, но часть продавцов ушли в соцсети и мессенджеры.

Москва, Зоя Осколкова

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