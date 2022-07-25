«ЛизаАлерт»: этим летом пропадают по семь человек в сутки

На Урале в июле стали чаще пропадать люди, ушедшие в леса за грибами и ягодами.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции основатель отряда «ЛизаАлерт» в Свердловской области Станислав Казаков. «Количество заявок необычайно высоко. На 19 июля, начиная с 1 июля, пришло больше 100 заявок. То есть по 7 заявок в сутки», – сообщил он.

Также Казаков отметил, что людей не хватает, особенно для поиска пожилых людей. Добровольцы всегда откликаются на поиск детей, по 30-50 человек сразу. «На бабушек – тяжело, семь человек и все», – сказал он. Людей, которые хотят заниматься поиском бабушек и дедушек, меньше, чем тех, кто готов искать детей.

Чтобы избежать неприятностей, основатель «ЛизаАлерт» советует соблюдать хотя бы самые простые правила. Если вы в 5 часов утра пошли за грибами, разбудите кого-нибудь из родственников и скажите, в какой именно лес вы идете и когда вернетесь. С собой необходимо иметь питьевую воду, заряженный телефон и свисток. Если человек чувствует, что заблудился, – нужно оставаться на месте, тогда его скорее найдут. Опасны настроения вроде «я в этот лес хожу 20 лет, что со мной может случиться». Поисковики говорят, что это очень распространенная психологическая ошибка. В лесу все может измениться очень быстро.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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