В лесу под Первоуральском нашли пожилого грибника

Под Первоуральском нашли 73-летнего дедушку, который ушёл за грибами в лес и заблудился. С пенсионером все в полном порядке, только покусали насекомые.

«В результате поисково-спасательной операции пропавшего пенсионера обнаружила одна из групп розыска в трех километрах от коллективного сада «Елань-1». В беседе с сотрудниками полиции пенсионер рассказал, что, сбившись с пути, он предпринял попытки самостоятельно выбраться из чащи, но, в силу возраста и усталости, не смог справиться с этой задачей. Понимая, что близкие люди могут его искать, принял верное решение и остался ждать помощь на поляне в лесу, кушал ягоды, прислушивался к звукам.

Его жизни и здоровью ничего не угрожает, у него лишь множественные укусы насекомых. Родственники поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске пенсионера», – прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», этим летом пропадают по 7 человек в сутки. Людей не хватает, причём чаще проблемы с нехваткой волонтеров, когда ищут пенсионеров – на поиски детей обычно откликаются многие.

Екатеринбург, Марина Иванова

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