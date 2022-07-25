Под Первоуральском пропал дедушка-грибник

В лесах под Первоуральском полицейские и волонтёры ищут 73-летнего пенсионера, который нуждается в медицинской помощи. Дедушка накануне вышел из коллективного сада «Елань 1», отправился за грибами и не вернулся. В полицию обратилась его дочь.

Пропавший – Юрий Константинович Яхин, ему 73 года, худощавого телосложения, рост 170 – 175 см. Был одет в зеленую футболку, белую кепку, синие джинсы. С собой у мужчины было зеленое пластиковое ведро и нож.

«В настоящее время в поисковых мероприятиях задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, наряды патрульно-постовой службы, которые проверяют лесопарковую зону, где может находиться заблудившийся грибник. Полицейские применяют звуковые спецсигналы служебного автотранспорта», – прокомментировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят сообщить по телефонам дежурной части 8(3439)64-82-21 или 02, 112.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», этим летом пропадают по 7 человек в сутки. Людей не хватает, причём чаще проблемы с нехваткой волонтеров, когда ищут пенсионеров – на поиски детей обычно откликаются многие.

Первоуральск, Марина Иванова

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