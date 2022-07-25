Облсуд оправдал бывшего председателя совета директоров «Тагилбанка»

В Свердловском облсуде пересмотрели приговоры фигурантам уголовного дела «Тагилбанка». Один из них был оправдан.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, бывший председатель совета директоров банка Алексей Чеканов признан невиновным по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 172.1 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Чеканов имеет право на реабилитацию, ему отменили меру пресечения, с его имущества снят арест.

Приговоры экс-председателю правления «Тагилбанка» Ларисе Пестовой и экс-главе кредитного управления банка Оксане Логиновой оставили без изменения.

Все трое были судимы за фальсификацию финансовых документов и отчетности финансовой организации. А Чеканова также обвиняли в подстрекательстве к совершению фальсификации.

Как уже сообщал «Новый День», ЦБ РФ отозвал лицензию «Тагилбанка» 20 июля 2018 года. Причина – убыточность, к этому привела неэффективная бизнес-модель. Кредитная организация принадлежала семье уральского бизнесмена и экс-депутата свердловского заксобрания Алексея Чеканова. Позднее руководство банка заподозрили в выводе денег, временная администрация выявила недостачу более чем на 10 миллионов рублей. Фигурантом уголовного дела о фальсификации финансовых документов стал Чеканов и две его коллеги.

В феврале текущего года Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес в отношении всех троих обвинительный приговор. Чеканову и Пестовой были назначены штрафы по 400 тысяч рублей каждому. А Логинова приговорена к штрафу в 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»