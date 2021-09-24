На расчеты с кредиторами «Тагилбанка» направят еще 52 миллиона

Агентство по страхованию вкладов направит еще 51,7 млн рублей на выплаты по долгам обанкротившегося «Тагилбанка». Средства пойдут на расчеты с кредиторами третьей очереди. Как сообщили в АСВ, таким образом процент удовлетворенных требований будет увеличен до 50,21 %. Деньги в конкурсную массу поступили после продажи имущества банка.

ЦБ РФ отозвал лицензию «Тагилбанка» 20 июля 2018 года. Причина – убыточность, к этому привела неэффективная бизнес-модель. Кредитная организация принадлежала семье уральского бизнесмена и экс-депутата свердловского заксобрания Алексея Чеканова. Позднее руководство банка заподозрили в выводе денег, временная администрация выявила недостачу более чем на 10 миллионов рублей. Фигурантом уголовного дела о фальсификации финансовых документов стал Чеканов.

Нижний тагил, Людмила Прокофьева

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