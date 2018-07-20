Тагилбанк остался без лицензии

Центробанк отозвал лицензию «Тагилбанка», принадлежащего семье уральского бизнесмена и экс-депутата заксобрания Алексея Чеканова.

Как сообщается на сайте регулятора, лицензия отозвана из-за убыточности банка, к этому привела неэффективная бизнес-модель. Во время проверок на балансе банка нашли имущество по завышенной цене. «Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО «Тагилбанк» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО «Тагилбанк» лицензии на осуществление банковских операций», – сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

С сегодняшнего для в банке работает временная администрация. «Тагилбанк» входит в систему страхования вкладов, физлицам и ИП, хранившим в нем деньги, возместят до 1,4 млн рублей.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 20.07.18

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