В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве Тагилбанка.

Центробанк в своем иске к Тагилбанку заявил требования в 103 млн 490 тысяч рублей. Заявление от регулятора поступило накануне, пока оно не зарегистрировано. В качестве третьего лица привлечено Агентство по страхованию вкладов.

Центральный банк РФ оставил Тагилбанк без лицензии 20 июля. Она отозвана из-за убыточности банка, к этому привело использование неэффективной бизнес-модели. Во время проверок на балансе банка нашли имущество по завышенной цене. Выплаты вкладчикам идут с начала сентября, по данным АСВ, за выплатами могут обратиться 5,6 тысячи вкладчиков на общую сумму 852 млн рублей, из них около 180 человек – это индивидуальные предприниматели, им выплатят 32 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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