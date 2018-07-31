Начинаются выплаты вкладчикам лопнувшего «Тагилбанка»

С завтрашнего дня вкладчики «Тагилбанка» могут обращаться за получением своих денег. Заявления будут принимать в офисах Сбербанка по Свердловской области и в Москве. По данным АСВ, за выплатами могут обратиться 5,6 тысячи вкладчиков на общую сумму 852 млн рублей, из них около 180 человек – это индивидуальные предприниматели, им выплатят 32 млн рублей.

Прием заявлений и выплаты будут идти в офисах Сбербанка в Москве и во многих городах Свердловской области. Адреса офисов можно уточнить на сайте Агентства по страхованию вкладов. Физлицам понадобится только паспорт, на месте нужно будет заполнить заявление. Центробанк отозвал лицензию «Тагилбанка» 20 июля, регулятор пояснил, что причина в убыточности учреждения из-за неэффективной бизнес-модели.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 31.07.18

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