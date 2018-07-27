Вкладчики лопнувшего «Тагилбанка» получат деньги через «Сбербанк»

Агентство по страхованию вкладов объяснило, где и когда вкладчики «Тагилбанка» смогут получить страховое возмещение.

Как рассказали в пресс-службе АСВ, победителем конкурса по отбору банков-агентов стал «Сбербанк». Эта кредитная организация будет возмещать вклады и физлицам, и ИП. Выплаты начнутся с 1 августа. Детальный список адресов, куда стоит обращаться вкладчикам. появится 31 июля на сайте АСВ и 1 августа в «Областной газете».

Возмещается 100 % размещенных на счетах прогоревшего банка средств, но в пределах 1,4 млн рублей. Если вклад был в иностранной валюте, то выплаты будут в рублях по курсу ЦБ на день отзыва лицензии.

Центробанк отозвал лицензию «Тагилбанка» 20 июля, регулятор пояснил, что причина в убыточности учреждения из-за неэффективной бизнес-модели.

Нижний Тагил, служба информации

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