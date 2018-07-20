Вкладчики «Тагилбанка» начнут получать деньги не позднее 3 августа

Страховые выплаты вкладчикам лопнувшего «Тагилбанка» начнутся не позднее 3 августа. До этой даты Агентство по страхованию вкладов опубликует, где и когда начнут принимать заявления на получение денег.

Как сообщили в пресс-службе АСВ, банки-агенты, через которые будут идти выплаты, станут известны до 26 июля. «Тагилбанк» входил в систему страхования вкладов, физлица и ИП, хранившие деньги в этой кредитной организации, получат все средства до 1,4 млн рублей. Сумма сверх 1,4 млн рублей будет погашаться в ходе ликвидации банка. Вкладчики, хранящие средства в иностранной валюте, получат возмещение в рублях по курсу ЦБ на 20 июня.

Центробанк сегодня отозвал лицензию «Тагилбанка», регулятор пояснил, что причина в убыточности учреждения из-за неэффективной бизнес-модели.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 20.07.18

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