Топ-менеджеры девелоперских компаний посетили Академический, чтобы перенять опыт комплексной застройки (ФОТО)

Руководители строительных компаний со всей России побывали в Академическом, чтобы перенять самые удачные кейсы комплексной застройки, реализованные в Екатеринбурге. Участникам урбан-тура «Движение» показали жилые кварталы, прогулочные зоны, социальную инфраструктуру, а также рассказали о планах Академического по дальнейшей застройке.

В рамках урбан-тура «Движение» в Екатеринбург приезжали несколько десятков топ-менеджеров девелоперских компаний. Их задачей было познакомиться с лучшими в России примерами комплексной застройки, в том числе с Академическим. Его проектирование началось всего лишь в 2005 году, а сегодня это – восьмой район Екатеринбурга с развитой инфраструктурой.

Руководители разных подразделений компаний-застройщиков начали экскурсию с Преображенского парка. Отсюда можно увидеть панораму как уже заселенных кварталов, так и строящихся. Открывается вид на храм, прогулочные зоны, будущее трамвайное кольцо, школы, строящееся здание администрации. Заместитель гендиректора по контролю за строительством АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виталий Андриянен рассказал участникам тура о темпах строительства в Академическом. Напомним, в районе строят и вводят жилья больше, чем где бы то ни было в Свердловской области.

А о Преображенском парке рассказал главный архитектор проекта Павел Гмыря: «Центр района – это парк. Раньше он просто назывался территориально «центральный» парк, а с 2011 года он начал превращаться в Преображенский. То, что вы видите тут, – всё рукотворное, и холмы, и дорожки, и водоём: раньше здесь было только болото и небольшая река. Если посмотреть на планировочный район Академический сверху, то можно увидеть, что в парк из каждого квартала ведут так называемые сухие реки – пешеходные зеленые зоны, чтобы все жильцы беспрепятственно, не по дорогам и проезжим частям, смогли попасть в парк», – пояснил Павел Гмыря.

Конечно, участникам тура рассказали и об уникальной системе безопасности Академического. Напомним, с 2009 года территория находится под видеонаблюдением, на сегодняшний день в районе установлено более 5,5 тысячи видеокамер, изображения с которых передаются в АО «Гарант». Каждый квартал круглосуточно патрулирует группа быстрого реагирования.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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