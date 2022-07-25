Свердловские власти отрицают факт изъятия из библиотек книг о приволжских немцах

В правительстве Свердловской области опровергли тот факт, что по указанию региональных властей из государственных библиотек изымается книга Ольги Колпаковой «Полынная елка» о судьбах приволжских немцев во время войны.

«Речь об изъятии книги не идёт, она остаётся в фондах. По результатам проведенной экспертизы, которой, в частности, установлено искажение в тексте исторических фактов, в адрес учреждений образования и культуры была лишь направлена рекомендация о повышении возрастного ценза произведения», – сообщили в департаменте информационной политики.

Ранее писательница Ольга Колпакова на своей личной странице в соцсети Вонтакте написала, что ее книгу стали изымать из библиотек. «Ссылаются на приказ заместителя губернатора Свердловской области Крекова. Правда, рядовым библиотекарям этот приказ не показывают, даже ничего не объясняют (те удивляются – книга же в списке летнего чтения!), а остальным советуют помалкивать (они молчат, честно, узнала я эту новость от третьих лиц,). Я отправила запрос в правительство, хочется посмотреть на этот удивительный секретный документ», – заявила писательница.

Перед этим экспертизу книги провел доцент УрГПУ Иван Попп. Текст его заключения приводит автор «Полынной елки» на своей странице. По мнению Поппа, в произведении есть серьезные недостатки. В частности, считает он, присутствуют признаки сравнения советской власти с гитлеровской Германией; также оно создает впечатление серьезных межнациональных конфликтов в СССР 1949-х годов; единственный выход, который предлагается героям, – эмиграция. Эксперт делает вывод, что книга не может быть рекомендована для детского чтения.

Сама писательница с такой трактовкой своей книги категорически не согласна.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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