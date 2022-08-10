Филологи Академии наук не нашли оснований для изъятия книги «Полынная елка» и повышения возрастного ценза до «18+»

Кандидаты и доктора филологических наук Российской академии наук провели экспертизу книги «Полынная елка» Ольги Колпаковой, которую по негласным указаниям изымали с полок свердловских библиотек. Ученые пришли к выводу, что никакого искажения исторических фактов в книге нет, она продолжает «лучшие гуманистические традиции русской литературы» и вполне соответствует установленному издательством цензу «12+».

Напомним, в июле писательница Ольга Колпакова рассказала, что ее книгу стали изымать из свердловских библиотек, якобы по приказу региональных властей. Перед этим экспертизу «Полынной елки» провел доцент УрГПУ Иван Попп. По мнению Поппа, в произведении есть серьезные недостатки. В частности, считает он, присутствуют признаки сравнения советской власти с гитлеровской Германией; также оно создает впечатление серьезных межнациональных конфликтов в СССР в конце 1940-х годов; единственный выход, который предлагается героям, – эмиграция. Эксперт делает вывод, что книга не может быть рекомендована для детского чтения.

Издательский дом «КомпасГид», выпустивший детскую книгу, заказал независимую экспертизу. Ее провели доктора и кандидаты филологических наук из Центра исследований детской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (ИРЛИ РАН). Подтверждений аргументам Ивана Поппа ученые из РАН не нашли.

«Повесть О. Колпаковой «Полынная елка» является качественным литературным произведением, адресованным детям, содержательные и формальные свойства текста соответствуют возрастной читательской адресации (издательская возрастная маркировка 12+), повесть способствует воспитанию в детях традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в заключении экспертов (опубликовано издательским домом «КомпасГид»).

В экспертизе говорится, что автор «Полынной елки» бережно подошла к историческому материалу, «смогла соблюди баланс между правдивым изображением исторической действительности более чем полувековой давности и современными задачами по воспитанию в детях идей «дружбы, равенства, взаимопомощи народов». Кроме того, филологи отметили, что книга написана в соответствии с задачами, которые заложены в основах государственной молодежной политики РФ.

В издательстве также прокомментировали всю ситуацию: «Мы весьма сожалеем о потоке ожесточенных высказываний людей, которые книгу не читали, но осуждают, возникшем по поводу этой повести в социальных сетях. На наш взгляд, «Полынная елка», как и любое другое произведение, достойна взвешенных и корректных дискуссий, а не призывов сжечь книгу и посадить всех причастных. Мы считаем это неприемлемым дискурсом для современного цивилизованного общества».

Добавим, что в адрес издательства до сих пор не поступило официальных ответов на адвокатские запросы и каких-либо объяснений от властей Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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