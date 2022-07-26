Детей участников СВО и беженцев с Украины обеспечат питанием и одеждой

Заксобрание приняло в первом чтении законопроект о социальной поддержке детей участников спецоперации, а также школьников, вынужденно покинувших территории Украины, ЛНР и ДНР.
Школьникам планируется ежедневно выдавать горячее питание, а также снабдить их необходимой одеждой и обувью или средствами на их покупку.
В пояснительной записке говорится, что закон будет действовать с 1 сентября 2022 года до 1 июля 2023 года. На его реализацию потребуется 2 млн 643 тысячи рублей.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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