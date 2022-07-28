В заксо рассказали, сколько детей из ДНР и ЛНР получат помощь из областного бюджета

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина, отвечая на вопрос РИА «Новый День», рассказала, сколько детей-беженцев из ДНР и ЛНР будут обеспечены горячим питанием и одеждой.

«Сначала у нас было несколько детей, сейчас – порядка 25, цифра каждый день меняется. Кто-то приезжает к своим родственникам и не регистрируется как временно прибывший. Может, их гораздо больше, но они не встают на учет, они как-то сами решают свои вопросы. Но те, кто прибывают и регистрируются, все 100% будет получать эту помощь», – заявила Бабушкина.

Напомним, недавно заксобрание внесло поправки в областной закон «Об образовании». Детей лиц, принимающих участие в СВО, а также детей и подростков, вынужденно покинувших ЛНР и ДНР, обеспечат бесплатным питанием в образовательных организациях, а также одеждой, обувью, инвентарем за счет бюджета Свердловской области в период с 1 сентября 2022 до 1 июля 2023 года. На реализацию закона потребуется 2 млн 643 тысячи рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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