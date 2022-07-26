«Александровский сад» признали лучшим жилым комплексом в Свердловской области (ФОТО)

Жилой комплекс «Александровский сад» признан лучшим новым жилым комплексом в Свердловской области по версии конкурса «Топ-ЖК-2022» Единого ресурса застройщиков. Награду сегодня в Екатеринбурге получил генеральный директор компании «Форум-групп» Максим Шабуров.

Премия «Топ-ЖК» – самый масштабный на сегодняшний день конкурс жилых комплексов-новостроек в России. Его проводит Единый ресурс застройщиков, который привлекает к отбору и оценке более 400 экспертов из 52 регионов. В этом году участие в конкурсе приняли более тысячи проектов от 700-800 застройщиков. Каждый ЖК оценивали по 133 параметрам, в том числе жюри смотрит на комплексность застройки, обеспеченность инфраструктурой, архитектуру, дворовые и парковочные пространства и так далее.

Награждение призеров премии «Топ-ЖК» состоялось сегодня в Екатеринбурге на конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Как отметил замминистра строительства Свердловской области Максим Пучков, регион на протяжении последних лет постоянно входит в десятку регионов-лидеров в реализации нацпроекта «Жилье».

«Мы стараемся держаться в лидерах строительной отрасли, что создает нам преференции от федерального правительства. Но с другой стороны, это требует качества и поддержания определенного уровня строительства. Мы должны показывать примеры жилых комплексов определенного качества, чтобы быть в тренде», – отметил Пучков.

Среди лауреатов этого года – сразу несколько крупных проектов из Екатеринбурга. Это – лучшие примеры реализации жилищного строительства, когда девелоперы продают не просто квартиры, а определенный стиль жизни и комфорт.

«Александровский сад» – проект жилого квартала бизнес-класса в квартале улиц Чапаева – Декабристов – Степана Разина, где дома гармонично и удачно вписаны в историческую застройку. Комплекс состоит из зданий от 4 до 9 этажей. Решение о строительстве домов не выше 9-го этажа – это часть концепции девелопера – компании «Форум-групп» по созданию уютного, комфортного для проживания комплекса в тихом историческом центре Екатеринбурга. По задумке застройщика, «Александровский сад» – это ЖК для тех, кому нравится жить одновременно и близко к деловому Екатеринбургу, и неподалеку от зеленых зон. Жилой комплекс принял своих первых жителей еще в прошлом году. Вторая очередь строится. Завтра, 27 июля, стартуют продажи квартир в третьей очереди.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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