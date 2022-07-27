Жилой комплекс, получивший звание лучшего в области, готов принять новых жильцов (ФОТО)

С сегодняшнего дня можно купить квартиру в новой очереди ЖК «Александровский сад», который был признан лучшим ЖК в Свердловской области. Новая очередь будет готова в 2024 году.

«Александровский сад» расположился в квартале улиц Чапаева – Декабристов – Степана Разина, недалеко от деловых объектов Екатеринбурга и в то же время в пешей доступности от зеленых зон.

Всего за несколько минут пешком можно добраться до «Гринвича», «УГМК-Арены», бассейна «Юность», а также до благоустроенных зон отдыха – дендропарка, набережной Исети и Зеленой Рощи. Но и внутри дворов «Александровского сада» много зелени – они спроектированы по принципу настоящего сада: есть деревья разного размера с контрастными формами крон, высокие и средние кустарники, злаки и многолетние растения. Также во внутреннем дворе третьей очереди будет активный рельеф: две лестницы с подпорными стенками и подсветкой сформируют интересные пространства для прогулок.

«Территория двора закрыта от доступа автомобилей, что делает прогулки детей абсолютно безопасными. Весь автотранспорт для погрузки и разгрузки вещей может подъехать к лифту в подземном паркинге на -1 этаже, откуда лифт поднимается прямо к квартире. Высота потолков в паркинге позволяет припарковаться даже грузовой машине», – рассказала руководитель отдела по разработке продукта «Форум-групп» Анастасия Швецова.

Новый жилой комплекс находится в историческом районе города, но не выглядит здесь посторонним. Уютные особняки, расположенные на улице Чапаева, определили архитектурный облик «Александровского сада». Комфортная этажность – это тоже принципиальное решение для данного комплекса. В третьей очереди дома от 4 до 9 этажей. В том числе за свой внешний вид проект уже отмечен несколькими премиями, например, стал лучшим в Свердловской области новым жилым комплексом по версии конкурса «Топ-ЖК-2022».

Общие пространства дома тоже отличаются комфортом и уютом. В каждом подъезде третьей очереди будет зона ожидания, выполненная в стиле гостиной. Материалы и мебель подобраны как для домашнего интерьера. На первых этажах есть колясочные – исключительно для детского транспорта. Кладовые и велосипедные предусмотрены на паркинге, сюда же вынесены и мусорокамеры.

Выбрать квартиру в «Александровском саду» могут семьи с любыми запросами. Различный метраж, эргономичные пространства дают больше места для реализации идей. В одном ЖК представлены и лофты с пятиметровыми потолками, и квартиры с террасой и отдельным входом, и квартиры с мастер-спальней. Цены на однокомнатные квартиры в «Александровском саду» начинаются от 9,2 млн рублей, на двухкомнатные – от 11,3 млн рублей, а просторные квартиры со своей террасой и отдельным входом будут стоить от 19 млн рублей. Третья очередь «Александровского сада» будет готова уже в 2024 году.

Екатеринбург, Александра Истомина

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