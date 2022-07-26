Движение на финальном участке ЕКАД откроют в сентябре

Автомобильное движение по замыкающему участку Екатеринбургской кольцевой автодороге планируется открыть в первой декаде сентября. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

По словам чиновника, пока это будет рабочее движение. Но оно позволит разгрузить транспортный поток в Екатеринбурге. Полностью работы на замыкающем участке ЕКАД будут завершены в 2023 году.

Напомним, третий пусковой комплекс кольцевой автодороги соединяет Полевской тракт с Челябинским шоссе (М-5). На пересечении с федеральной трассой завершается строительство многоуровневой транспортной развязки, которая представляет собой полный клеверный лист, состоит из восьми съездов и эстакадой части. Строительство завершающего участка кольцевой автодороги началось в 2019 году. Его длина составляет 11,4 километра. Общая стоимость работ по контракту составляет 8,6 миллиарда рублей. Генеральный подрядчик строительства – АО «Трест «Уралтрансспецстрой», работы по возведению развязки выполняет ООО «Жасмин».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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