ЕКАД откроют на следующей неделе

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу откроют уже на следующей неделе, подтверждают источники «Нового Дня». Власти разных уровней готовятся к визиту членов правительства на торжественное перерезание ленточки.

Предварительно сообщается, что ЕКАД запустят уже в следующую пятницу, 9 сентября, но точный срок пока не называется.

Напомним, строить кольцевую начали в 1994 году, а «замыкать» – в 2011-м. Первоначально предполагалось, что работы завершат в 2020 году, но из-за пандемии сроки перенесли – сначала на 2024 год, затем, после того, как было найдено дополнительное финансирование, на 2022-й.

Екатеринбург, Елена Сычева

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