Бывший губернатор Россель станет советником Куйвашева

Первый губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель после выборов может стать советником Евгения Куйвашева.

Об этом Куйвашев сообщил в своем телеграм-канале. «Эдуард Россель – человек-легенда, пример для каждого уральского политика и чиновника, пример лично для меня. Именно при нем Свердловская область стала ведущим регионом страны, стала известна как свободный край сильных людей. Уверен, что Эдуард Эргартович еще много лет будет работать на благо области. Я предложил ему стать моим советником и возглавить наблюдательный совет туристического кластера «Гора Белая». Надеюсь, он согласится», написал губернатор.

Как уже сообщал «Новый День», вчера стало известно, кого Евгений Куйвашев включил в список кандидатов в члены Совета Федерации: это первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»