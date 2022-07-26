В муниципальных выборах Свердловской области участвуют 2,4 тысячи кандидатов

В Свердловской области на местные выборы в 53 муниципалитетах выдвинулись 2439 кандидатов, сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме. Все кандидаты до 18 часов 27 июля должны сдать документы для регистрации. Их проверка завершится к 5 августа.

На местные выборы кандидатов выдвинули восемь политический партий:

«Единая Россия» – 797 кандидатов;

ЛДПР – 336 кандидатов;

КПРФ – 295 кандидатов;

«Справедливая Россия – патриоты – за правду» – 215 кандидатов;

«Новые люди» – 96 кандидатов;

«Гражданская инициатива» – 3 кандидата;

«Яблоко» – 1 кандидат;

«Зеленые» – 1 кандидат;

Самовыдвиженцы – 695 кандидатов.

Напомним, в 50 муниципалитетах жители будут избирать новые составы дум, а в трех муниципалитетах пройдут довыборы депутатов. Всего замещается 799 депутатских мандатов. Самые крупные кампании планируются в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Новоуральске, Серове, Сысерти и Асбесте. Также новые думы будут избираться в Алапаевске, Богдановиче, Верхней Салде, Горноуральском округе, Ирбите и Ирбитском городском округе, Кировграде, Красноуральске, Краснотурьинске, Красноуфимске, Лесном, Невьянске, Нижней Туре, Новой Ляле, Пышминском округе, Североуральске, Сухом Логу, Тавде и Туринском округе. А среди небольших муниципалитетов (до 10 тысяч избирателей) выборы местных депутатов пройдут в Бисерти, Волчанске, Гарях, Сосьве, ЗАТО Уральский, в Баженовском, Байкаловском, Краснополянском и Калиновском поселениях, а также в городских поселках Верхние Серги, Атиг, Нижние Серги, Михайловск, Дружинино, селах Кленовское, Сладковское, Туринская Слобода, Ницинское, Усть-Ницинское, Таборы, деревне Кузнецово. В Заречном поселении Камышловского района жители изберут и думу, и главу.

Единый день голосования назначен на 11 сентября. В Свердловской области также пройдут выборы губернатора региона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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