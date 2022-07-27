Квота для детей участников спецоперации в вузах не израсходована: места отдадут другим абитуриентам

В уральских вузах приняли не так много заявлений на поступление от детей участников спецоперации на Украине. Квота в 10% от бюджетных мест осталась пока невыбранной. Свободные места отдадут абитуриентам, которые поступают в рамках основного конкурса.

Напомним, дети участников спецоперации на Украине в этом году поступают в вузы России на особых условиях. Для них выделена квота в размере до 10% от общего числа бюджетных мест (бакалавриат, магистратура). Дети, чьи родители погибли на СВО, зачисляются без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ, остальные – в рамках отдельного конкурса внутри «спецквоты».

Перед стартом приемной кампании многие абитуриенты, которые претендуют на бюджет, переживали, что дети участников СВО займут много мест, и шанс на поступление существенно сократится. Но, как оказалось, в Екатеринбурге ажиотажа по спецквоте не было.

В Уральском федеральном университете для детей участников СВО было выделено 653 бюджетных места, на сегодняшний день документы подали всего 39 человек. В Уральском государственном экономическом университете на 20 мест по квоте – 10 желающих. В медицинском – 18 желающих на 77 мест.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службах вузов, после зачисления детей участников спецоперации оставшиеся места перейдут в основной конкурс, то есть на них будут претендовать абитуриенты из рейтинговых списков. 30 июля будут зачислены дети участников СВО, которые поступают вообще без вступительных испытаний, 9 августа – те, кто проходил те или иные испытания.

Кстати, сегодня, 27 июля, все вузы обязаны опубликовать общие рейтинговые списки, чтобы абитуриенты могли оценить свои шансы на поступление. 28 июля – последний день, когда поступающие по приоритету (без вступительных испытаний) должны принести оригиналы документов и написать согласие на зачисление. Для поступающих по конкурсу крайний срок – 3 августа.

В УрФУ рассказали, что в этом году в топе направлений у абитуриентов – таможенное дело, информационная безопасность, управление персоналом, медицинская биохимия и мехатроника. Среди гуманитарных и социально-экономических программ лидируют государственное и муниципальное управление, реклама, менеджмент, лингвистика, культурология, дизайн и медиакоммуникации, среди естественнонаучных и инженерных – инноватика, нанотехнологии и автоматизация. Абитуриентов в этом году более 25 тысяч (на 9300 бюджетных мест).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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