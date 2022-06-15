В уральских вузах рассказали, как будут принимать детей участников спецоперации и абитуриентов ЛНР и ДНР

Для детей, чьи родители погибли либо участвуют в спецоперации на Украине, все уральские вузы в этом году выделили специальную квоту бюджетных мест – 10% от общего числа. Такие абитуриенты не будут участвовать в общем конкурсе – они будут соревноваться между собой. Также вузы готовы принять выпускников школ ДНР и ЛНР, но большого наплыва студентов из республик не ждут.

Правила поступления для детей участников спецоперации

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральского федерального университета, квота для детей участников специальной военной операции и детей, чьи родители погибли, составляет в вузе 653 места при общем количестве бюджетных мест 9300. А в Уральском государственном экономическом университете на очную форму бакалавриата в этом году на бюджетные места примут 201 человека, по специальной квоте – 20, на заочную форму – 107 и 13 соответственно. Дело в том, что квота для детей участников СВО выделяется только на бакалавриат и специалитет, и ее нет для магистратуры и аспирантуры.

Согласно рекомендациям Министерства высшего образования и науки России, на места в рамках квоты будет проведен отдельный конкурс. В первую очередь – без всяких вступительных испытаний (за исключением испытаний по творческим специальностям) – в вузы будут зачислены дети, родитель (родители) которых погибли при участии в специальной военной операции на Украине. На оставшиеся места в рамках квоты зачислят детей участников. Они должны будут сдавать вступительные испытания, которые предлагают сами университеты, либо предоставить результаты ЕГЭ. На первый курс определят абитуриентов, набравших наибольшее количество баллов.

«Дети участников спецоперации предоставляют ЕГЭ (после 11 классов) или после колледжа сдают внутренние вступительные испытания вуза. И в рамках квоты 10% их зачислят в УГГУ. Всего у нас в этом году 998 бюджетных мест, до 10% будет выделено детям участников спецоперации», – привели пример в пресс-службе Уральского государственного горного университета.

Правила поступления для детей из ДНР и ЛНР

Для абитуриентов из ДНР, ЛНР и Украины на российские вузы тоже выделена квота бюджетных мест. Но, в отличие от квоты на детей участников спецоперации, эти места выделяются дополнительно к контрольным цифрам приема. Однако есть нюанс: сами вузы не могут сказать, сколько детей из ДНР и ЛНР они примут. Распределением занимаются федеральные органы.

«Во всех вузах предусмотрена квота бюджетных мест для ДНР и ЛНР, но она не определена заранее, что, например, 10 мест по такому-то направлению оставили для детей из республик. Там процедура другая. Такие абитуриенты подают документы в вуз, обращаются на горячую линию Минобрнауки, запрашивают в определенном вузе по определенным направлениям место», – рассказали «Новому Дню» в Уральском государственном аграрном университете.

Горячая линия для абитуриентов из ДНР и ЛНР называется «Интеробразование». По России нужно звонить по номеру: 8 (800) 301-44-55, из-за рубежа – по 8 495 122-22-68. Там поступающим дадут пошаговую инструкцию.

При этом в разных вузах по-разному оценивают возможное количество абитуриентов из республик.

«На территории ЛНР и ДНР сосредоточено большое количество горнодобывающих предприятий, поэтому УГГУ традиционно востребован у абитуриентов из этих регионов», – сообщили «Новому Дню» в горном.

В УрФУ отметили, что говорить о массовом наплыве абитуриентов из ДНР и ЛНР вряд ли придется. Скорее всего, заявки будут единичными. В основном абитуриенты выбирают столичные вузы, либо университеты приграничных территорий.

Напомним, всего в вузах Свердловской области в этом году выделено 16 тысяч бюджетных мест на бакалавриат, магистратуру и специалитет.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/759865.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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