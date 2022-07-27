Губернатор Куйвашев распорядился провести в Екатеринбурге новый кинофестиваль

С 12 по 17 августа в Екатеринбурге пройдет I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая». Такое распоряжение подписал Евгений Куйвашев.

Как сообщили в ДИПе, на фестиваль уже заявились участники из десятков регионов России и стран зарубежья. В дни фестиваля будут работать две лаборатории, актерская и сценарная, а также форум, на котором обсудят актуальные для киноиндустрии темы. Для работы на мероприятии приедут спикеры из российских городов, а также Кыргызстана, Хорватии, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.

В рамках конкурсной программы международное жюри определит победителей в четырех номинациях: «Лучший международный игровой дебют», «Лучший международный неигровой дебют», «Лучший российский игровой дебют», «Лучший российский неигровой дебют». В программу войдут и художественные, и документальные, и анимационные фильмы.

Как уж сообщал «Новый День», в прошлом году после визита на Урал главы Минкульта РФ Ольги Любимовой на Свердловской киностудии сменился генеральный директор. Михаила Чурбанова на этом посту сменил Виктор Шадрин.

Сейчас оргкомитет кинофестиваля возглавил замгубернатора Павел Креков, в состав комитета вошли министр культуры области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, а также член экспертного совета Министерства культуры РФ по игровому кино Анастасия Безрук, она же стала директором фестиваля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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