Назначен новый гендиректор Свердловской киностудии

На Свердловской киностудии сменился генеральный директор. Вместо Михаила Чурбанова ее возглавит Виктор Шадрин. Его кандидатура, выдвинутая Министерством культуры России, утверждена распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом, сообщает сегодня «Российская газета».

Виктор Шадрин родился и живет в Екатеринбурге. Работал директором телекомпании АТН и заместителем гендиректора ОТВ. Его первым заместителем и креативным продюсером Свердловской киностудии станет режиссер Евгений Григорьев, известный, в частности, по фильму «Про рок», в котором снялись Владимир Шахрин, Сергей Бобунец, Александр Пантыкин и другие уральские музыканты.

О возможной отставке Михаила Чурбанова «Новый День» писал больше месяца назад. Тогда руководитель заявил корреспонденту «Нового Дня» следующее: «Пока решение не принято, значит, комментировать нечего».

Напомним, АО «Свердловская киностудия» является федеральной собственностью. В конце января министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с губернатором Евгением Куйвашевым, и одной из важных тем разговора стало развитие Свердловской киностудии. Как сообщалось на сайте Минкультуры, Ольга Любимова заявила, что к руководству студии есть претензии. «То, что сохранен имущественный комплекс киностудии, это самое главное. Конечно же, есть над чем работать. Например, мы не удовлетворены качеством производимого контента», – сказала министр.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 06.04.21

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