На телеканале АТН новый директор. УГМК продолжает «оптимизацию» в подконтрольных СМИ

Стало известно о том, что новым директором телекомпании АТН будет назначен Виктор Шадрин, его прошлая должность – заместитель генерального директора телекомпании ОТВ. Шадрин займет место Галины Левочкиной, покинувшей пост руководителя канала в конце прошлого года.

Информацию о назначении Шадрина агентству подтвердили несколько источников. Новый руководитель еще не представлен коллективу, но сотрудников заверили: кадровых чисток не будет.

Отметим, ранее Виктор Шадрин занимал должность руководителя информационного направления на телеканале ОТВ. В 2010 году, когда администрация губернатора Мишарина проводила ребрендинг Областного телевидения, с поста генерального директора был уволен Александр Мих. На его место был приглашен руководитель управления по связям с общественностью УГМК Антон Стуликов, который пригласил Виктора Шадрина на ОТВ с поста директора службы информации СГТРК. Ранее АТН возглавляла Галина Левочкина, ныне занимающая должность советника директора УГМК по общим вопросам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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