С АТН уходит Галина Левочкина

На телеканале АТН, который входит в структуру медиахолдинга УГМК с 2000 года, кадровые изменения. По данным источников РИА «Новый День», которые ссылаются на Андрея Козицина, с 1 декабря телеканал покидает генеральный директор Галина Левочкина, которая занимает этот пост 10 лет. Исполняющим обязанности руководителя «Авторских телевизионных новостей» будет замгендиректора по эфиру Алексей Кузнецов, однако руководство холдинга намерено серьезно трансформировать работу АТН, поэтому место, по сути, будет вакантным.

Напомним, что в конце сентября на работу в УГМК перешел Алексей Свалов, бывший советником руководителя полицейского главка генерала Михаила Бородина, имевший отношение к ряду выборных процессов в Свердловской области, работавший также в «Газпромбанке» и на Уралмашзаводе. Сразу после назначения он анонсировал, что курируемое им подразделение по связям с общественностью будет реформировано.

Добавим, сам Алексей Свалов в беседе с «Новым Днем» отметил, что дата смены руководства АТН пока не определена.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

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