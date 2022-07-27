В Академическом неадекватный мужчина напал на двух девочек (ВИДЕО)

В Академическом районе мужчина напал на двух девочек на детской площадке. ЧП случилось во дворе дома по Вильгельма де Геннина, 31. Все попало на камеры: заметно, как к девочкам подходит персонаж в полосатой кофте, хватает одну из них и пинает ее в лицо. По счастью, он промахнулся, девочка смогла убежать. Затем неадекват идет ко второму ребенку, девочка успевает забрать сумку и убежать. Это происходит среди бела дня, на детской площадке много людей.

Мужчина напал на девочек на детской площадке

Все произошло еще 22 июля, но видео было обнародовано только вчера. Телеграм-канал «Типичный Екатеринбург» сообщает, что человек на видео пытался пнуть ребенка со словами «Я тебя сейчас убью». Дети теперь боятся выходить из дома, их родители говорят, что они ничего плохого мужчине не сделали, просто вышли из подъезда и пошли к турникам. Также по камерам отследили, что он зашел в подъезд этого же дома, пошатываясь, – возможно, был пьян.

В чатах Академического района до сих пор обсуждают мотивы такого поступка и надеются, что полиция сможет отыскать напавшего. В том числе потому, что весь район находится под камерами, на видео попало и само событие, и подъезд, в который зашел неадекват, не исключено, что он поднимался на лифте, где также установлены камеры.

«Новый День» запросил информацию о поиске этого человека в УМВД. «Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 4.

Службой по делам несовершеннолетних территориального ОВД проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Также устанавливаются личность мужчины, с которым будет проведена профилактическая работа в целях недопущения впредь подобных ситуаций», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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