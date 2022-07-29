Мужчина, напавший на девочек в Академическом, объяснил свою агрессию

Полицейские установили личность мужчины, который напал на двух девочек на детской площадке в Академическом. Это местный житель, пенсионер 1946 года рождения. Свой поступок он объяснил тем, что дети в течение дня баловались и звонили в домофон его квартиры. Он решил их прогнать. «Гражданин был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Мелкое хулиганство». Также с ним была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных ситуаций», – прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Новый День» ранее публиковал видео, на котором видно, как пенсионер идет к девочкам на детской площадке и пинает одну из них в лицо. По счастью, он девочка смогла увернуться и убежать, ее подруга также не пострадала. Все произошло днем, в то время, когда на детской площадке было много народа.

Мужчина напал на девочек на детской площадке

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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