Города-побратимы не отказались от дружбы с Екатеринбургом после санкций

Западные санкции и сложная геополитическая ситуация в мире пока никак не отразилась на взаимоотношениях Екатеринбурга с городами-побратимами из других стран. С начала 2000-х годов уральская столица установила тесные связи с четырьмя зарубежными городами – это Гуанчжоу (Китай), Инчхон (Южная Корея), Крань (Словения) и Минск (Белоруссия). С каждым из них есть разработанная программа мероприятий.

«Никаких писем, сообщений об изменении или прекращении программы сотрудничества из городов-побратимов в администрацию города не поступало», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Стоит отметить, что соглашение об установлении побратимских отношений между Екатеринбургом и словенским городом Крань было подписано 24 января 2022 года. В документе прописано сотрудничество в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях.

Минск стал побратимом Екатеринбурга 5 июля 2022 года во время выставки «Иннопром». Руководители городов договорились сотрудничать в сферах экономики, торговли, защиты окружающей среды, здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма, науки и информационного обеспечения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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