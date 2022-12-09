Екатеринбург нашел еще одного побратима в Азии

Екатеринбург и Бишкек стали городами-побратимами. Соглашение было подписано во время Бишкекского инвестиционного саммита, в котором принимает участие уральская делегация. Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, договоренность о межмуниципальном сотрудничестве заключили Алексей Орлов и Эмилбек Абдыкадыров – мэры обоих городов.

Фото: администрация Екатеринбурга

«Наши города связывают давние двусторонние связи. Екатеринбургу и Бишкеку удается поддерживать регулярные контакты. Мы заинтересованы в углублении межмуниципального партнерства, установлении новых деловых контактов и всегда открыты к диалогу», – заявил Орлов.

Напомним, Бишкек стал пятым городом-побратимом Екатеринбурга. Ранее уральская столица установила тесные связи с Гуанчжоу (Китай), Инчхон (Южная Корея), Крань (Словения) и Минск (Белоруссия). Кроме того, в городской администрации обсуждалась идея установить побратимские отношения с Самаркандом (Узбекистан), но официального соглашения пока нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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