Самарканд может стать городом-побратимом Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга планирует установить побратимские отношения с еще одним городом – Самаркандом. Идея обсуждалась во время встречи вице-мэра Марины Фадеевой с генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым, сообщает telegram-канал городского управления международных и внешнеэкономических связей.

«Екатеринбург и Самарканд имеют много общего. Оба города имеют крупные научно-образовательные центры в своих странах. Интересный факт: УрФУ совершил 5 археологических экспедиций в Самарканд. Также Екатеринбург и Самарканд являются центрами развития интеллектуального туризма на основе уникальной истории», – говорится в сообщении. Напомним, сейчас у Екатеринбурга есть четыре города-побратима в зарубежных странах. Это Гуанчжоу (Китай), Инчхон (Южная Корея), Крань (Словения) и Минск (Белоруссия). Соглашения о сотрудничестве с двумя последними городами были подписаны в 2022 году. Как писал «Новый День», западные санкции пока не сказались на взаимоотношениях Екатеринбурга с европейским побратимом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»