«Это индивидуальный подход». В ЕР объяснили большое количество судимых кандидатов на муниципальных выборах

В свердловском отделении «Единой России» прокомментировали большое число выдвинутых на местные выборы кандидатов с судимостями. Как подсчитал «Новый День», партию власти в муниципалитетах представляют 26 человек с криминальным прошлым. Кандидаты были осуждены за мошенничество, побои, кражи, хранение оружия, угрозу убийством, хулиганство и прочие преступления. Среди них есть и действующие депутаты.

«Партия по-прежнему старается выдвигать на выборы кандидатов, не имеющих в своей биографии таких историй, как наличие судимости. Эти факты, безусловно, оказывают негативное влияние на имидж кандидата и партии в целом. Но такие моменты всегда требуют индивидуального подхода. Во время предварительного голосования по каждому из указанных кандидатов проводилась дополнительная партийная проверка: запрашивались сведения с работы и другие характеристики с мест, чтобы понять, отказать ему еще на этапе предварительного отбора или предоставить человеку шанс поработать на благо местных жителей в органе представительной власти. Поэтому 26 из почти 800 зарегистрированных кандидатов от «Единой России» имеют в своей биографии погашенные судимости», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СРО «Единой России».

В Свердловской области на местные выборы в 53 муниципалитетах выдвинулись 2439 кандидатов. Среди них оказалось 107 человек, у которых ранее были проблемы с законом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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