В Нижнем Тагиле больше всех в выборы вложились кандидаты от НТМК

Кандидаты в депутаты городской думы Нижнего Тагила предоставили первые финансовые отчеты. Пока самые большие суммы зарезервировали на кампанию руководящие сотрудники градообразующего предприятия. В материалах избиркома указано, что эти средства – их собственные.

Рекордсменами стали кандидаты от «Единой России»: начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов, директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко и начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК Константин Шведов. Все трое положили на свои избирательные счета по 300 тысяч рублей, но пока ничего не потратили.

Еще два кандидата вложили в кампанию по 100 тысяч, это директор по управлению проектами Дивизиона Урал холдинга ЕВРАЗ Павел Колпаков (ЕР) и замдиректора ООО «Медиком» Андрей Волков, самовыдвиженец. Он уже потратил 300 рублей со счета – на сбор подписей избирателей в свою поддержку, 100 тысяч из этой суммы – собственные средства кандидата. Отметим, у Волкова есть погашенная судимость за уклонение от уплаты налогов.

Еще несколько кандидатов положили на счета небольшие суммы от 200 рублей до 10 тысяч. В основном они потратили их на сбор подписей.

Добавим, что агитация в СМИ начнется только с 13 августа. А размещать агитацию в городе кандидаты могут с момента выдвижения.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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